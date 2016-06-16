Москва, 16 июня, 2016, 18:06 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» возмущена установкой на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице памятной доски в честь маршала Карла Маннергейма, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. «Это вызывает возмущение. Питер — культурная столица, столько достойных людей, которые внесли вклад в развитие России там работали, жили, творили, сколько военачальников там служили достойных — и нашли кому доску вешать», — отметил первый замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

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«Это явная провокация против тех духовных ценностей, о которых говорит президент РФ», — говорит парламентарий. «Это в том ряду, что возвеличивание бандеровцев на Украине, возрождение памяти нацистов в Прибалтике, делается теми же людьми», — сказал депутат.

«Странно, что люди, наделенные властью, этого не понимают», — подчеркнул Емельянов.

«Одно дело — с уважением относиться к поверженному противнику, другое дело — у себя в стране вешать ему мемориальные доски, ставить памятники. За что? За то что в 1940 году под его руководством финские солдаты убивали наших ребят?» — возмущен депутат.