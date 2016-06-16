Волгоград, 16 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Волгограде продолжается сбор подписей под петицией, в которой неравнодушные горожане требуют запретить ликвидацию востребованных маршрутов в областном центре. На сегодня под обращением, адресованным губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрию Веркину и начальнику отдела транспорта, промышленности и связи Наталье Григорян, подписали уже 2477 человек, передает 16 июня корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Автобусная остановка

Поводом для такого протеста со стороны горожан послужили намерения местных властей сократить 72 маршрута, которые обслуживают индивидуальные предприниматели, 14 маршрутов, которые обслуживает ПАТП-7, а также два троллейбусных маршрута — № 18 в Кировском районе Волгограда и № 11, курсировавший по маршруту «Рыбокомплекс — Больничный комплекс».

Автор петиции Анастасия Цешковская отмечает, что в списке ликвидируемых маршрутов, обслуживаемых маршрутными такси, вошли такие популярные среди горожан номера как: 1с, 2с, 7а, 7к, 10, 10а, 15а, 15с, 19, 100 и многие другие.

«Учесть то, что в постановлении администрации Волгограда планируемая дата начала конкурсных процедур назначена на «не позднее января 2017-года», что является весьма размытым заявлением, то город в промежутке ноябрь-январь может остаться просто без средств к передвижению», — сетует Цешковская.

Отмечается, что жителей города не только лишат удобных маршрутов, но и собираются «подвести» к передвижению на газомоторных автобусах, в которых не только неудобно, душно, но еще и проблематично будет уехать домой после 20 часов. Автор петиции считает, что автобусы просто забьют собой все дороги и тогда город точно ждет большой коллапс.

«Не лучше ли на смену газелям закупить комфортные и вместительные микроавтобусы? Тем более на большинстве прибыльных маршрутов, которые собираются закрыть, такие уже есть. Например, на маршруте 10А. Это маршрут, поэтому и востребован что дублеров у него просто нет и на нём можно добраться почти в любую точку города», — говорится в обращении.

Согласна с автором петиции и дачники. У них этот маршрут пользуется особой популярностью. «Машины у меня нет. И прямо из центра города я без пересадок, спокойно, комфортно и без лишней переплаты доезжаю до своего дачного участка. Это очень удобно», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM волгоградка Нина Г., также высказавшаяся категорически против закрытия маршрута.

«Измываются над людьми как хотят, паразиты», — написал в комментариях один из пользователей соцсети.

Жители города не согласны с решением властей и просят обратить внимание на сложившуюся ситуация и не дать ликвидировать столько востребованных маршрутов.

При этом соглашаются горожане и с тем, что «маршрутки в таком виде, в каком они есть сейчас, быть не должны. Это позор города». Но считают, что сначала надо пустить автобусы, а потом уже отменять. «Маршрутки убитые, никто не спорит… но дайте альтернативу! А она ТОЛЬКО на бумаге!!!», — восклицает Анатолий К.

«Я студент и почти живу в маршрутках. Знаю что и как, водители есть и хорошие, есть и полные уроды, не без этого. Но заменить маршрутки автобусами, это полный бред, тем более когда ты с Красноармейском ездишь то в Тракторный, то в Дзержинский, то на СХИ. С маршрутками это возможно без пересадок», — делится молодой человек.

Сходятся пользователи соцсетей в одном — все должно быть хорошо налажено и функционировать четко и без перебоев.

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Как заявили в мэрии города, недавно МУП «ВПАТП — 7» получило 50 комфортабельных автобусов большой вместимости. Они будут распределены между самыми востребованными действующими маршрутами. Обновление автопарка позволило укрепить маршруты №77 и 21. Причем 77-й автобус каждое утро выполняет дополнительные четыре рейса до АО «Каустик», «помогая» автобусу № 6а обеспечить в часы-пик пассажирские перевозки на данном направлении. В скором времени количество подвижного состава увеличат и на маршрутах № 6 и № 2, пообещали транспортники. А интервал движения за счет роста количества автобусов сокращается на маршрутах до 7 — 8 минут в часы-пик, до 14 минут — в межпиковые периоды.

Напомним, 30 марта администрацией Волгограда был представлен проект новой комплексной транспортной схемы. А в мае появился документ планирования пассажирских перевозок, своеобразная «дорожная карта», которая даст возможность упорядочить схему маршрутов всех перевозчиков, в том числе и городского электрического транспорта, исключить дублирование маршрутов ГЭТ коммерческим транспортом. Внедрение новой схемы будет постепенным и плавным и займет несколько месяцев, заверяют чиновники. Первым этапом ее реализации станет обновление парка городского транспорта. Опорной сетью комплексной транспортной схемы Волгограда станут трамваи и троллейбусы вместе с автобусами большой и средней вместимости. Предполагается, что сеть составят 15 автобусных, 13 трамвайных и 9 троллейбусных «опорных» маршрутов, 11 автобусных, 21 автобусный коммерческий «вспомогательный» маршрут и 12 автобусных социальных «сезонных маршрутов».

Однако горожане не с воодушевлением восприняли такие намерения властей. В конце мая они вышли на митинг, на котором представили свое видение комплексной транспортной схемы.

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Вчера вопросы организации пассажирских перевозок были рассмотрены в ходе межведомственного совещания, которое состоялось в обладминистрации. Речь шла о создании единого диспетчерского пункта управления городским транспортом, а также организации движения на улицах Волгограда, чтобы максимально освободить первую полосу движения.

Особое внимание на заседании было уделено безопасности дорожного движения. По статистике, все чаще участниками ДТП становятся маршрутные такси. Так, за пять месяцев 2016 года в Волгограде зафиксировано 12 аварий с участием «маршруток», в которых пострадал 21 человек. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего шесть подобных ДТП, в них пострадало шесть пассажиров. Кроме того, отмечен рост числа нарушений скоростного режима на отремонтированных участках дорог. По итогам встречи решено усилить межведомственное взаимодействие для наведения порядка на волгоградских автомагистралях. В частности, планируется проведение дополнительных рейдов и контрольных мероприятий.