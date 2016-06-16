Новосибирск, 16 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Астрономы Большого новосибирского планетария наблюдали и сфотографировали вспышки двух сверхновых звезд в галактиках М66 и NGC4125, сообщает пресс-служба планетария.

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Наблюдения велись с использованием телескопа RC360. Этот аппарат размером сравним с большим телескопом в Чили и благодаря ему сотрудники планетария могут наблюдать за новыми светилами, несмотря на отдаленность галактик.

Яркость одной из зафиксированных сверхновых в 12 млрд раз превышает свет Солнца.

Звезды такого типа называют «Маяками Вселенной» и их наблюдение позволяет определять расстояния до дальних галактик.