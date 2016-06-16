Магас, 16 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Ингушетии все еще не решен вопрос предоставления бесплатных учебников всем школьникам без исключения. Нарушения в 20 школах из 119 имеющихся в настоящее время в республике выявили активисты Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе ОНФ.

2509chris Книги

Вывод, сделанный «фронтовиками», неутешителен: бесплатные книги в пределах федеральных государственных образовательных стандартов для ингушских школьников с пятого по одиннадцатый классы не выдаются. Приобретение учебников родителями самостоятельно затруднительно, так как комплект только для одного ученика обходится в 5−6 тысяч рублей, а семьи в Ингушетии в большинстве своем многодетные. Во многих школах в порядке исключения бесплатными учебниками снабжают только детей-сирот и детей из малоимущих семей.

По словам руководителя рабочей группы Эльзы Мужухоевой, в школах сельских поселений Сурхахи, Нестеровское, Экажево, Алхасты, Али-Юрт, Кантышево, а также городского поселения Сунжа и города Назрани ученикам старших классов выдаются только такие базовые книги, как ингушский язык, ингушская литература и основы религии. «Остальные учебники родители вынуждены покупать сами, причем перечень книг, рекомендованных и допущенных к образовательному процессу, обновляется ежегодно, а использованные учебники каждый раз выкидываются за непригодностью», — отметила представитель ОНФ.

Был отмечен и такой вопиющий факт, когда директора ряда школ закупают учебники на свои денежные средства по оптовой цене, а потом их перепродают родителям. «Подобные спекуляции в школах просто недопустимы, более того, это наказуемо законом. ОНФ возьмет на контроль ситуацию с нелегальными продажами учебников администрациями данных общеобразовательных учреждений», — подчеркнул эксперт ОНФ Батыр Хамхоев.

По итогам проверки «фронтовики» обратились в региональное Министерство образования и науки. Они призвали выполнить поручение президента России Владимира Путина по обеспечению учащихся Ингушетии бесплатными учебными пособиями. Кроме того, активисты ОНФ предложили утвердить список необходимой литературы для всех учеников, в котором будут закреплены определенные авторы учебника и даты их выпуска. Кроме того, список учебников, по предложению членов Народного фронта, не должен меняться раз в четыре года.

Принятые властями Ингушетии меры по обеспечению бесплатными учебниками всех без исключения школьников региона активисты Народного фронта намерены проверить в августе, перед началом нового учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, весной 2015 года, обеспеченность учебниками в школах Ингушетии составляла 30%. В прошлом году в Минобре региона заявляли о полном покрытии потребности в бесплатных учебниках для школьников 1−4 классов. На эти цели предполагалось потратить средства, которые сэкономили за счет проводимой оптимизации расходов в органах власти. В бюджете республики на 2016 год увеличены расходы на образование, в том числе на бесплатные учебники для учащихся пятого класса заложено 114 млн рублей.

Также по теме: Школьников 1−4 классов Ингушетии обеспечат бесплатными учебниками