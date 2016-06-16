Москва, 16 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Поправки, предписывающие чиновникам и претендентам на эту должность предоставлять работодателям данные о своих аккаунтах в социальных сетях, комитет по федеративному устройству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

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Согласно поправкам, предложенным депутатами Владимиром Бурматовым («Единая Россия») и Андреем Луговым (ЛДПР), граждане, претендующие на должность госслужащего, должны предоставлять данные по своим соцсетям за три года, предшествующие поступлению на службу. А уже действующие госслужащие должны будут раскрывать контент своих социальных сетей раз в год.