Багдад, 16 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



Day Donaldson Боевики

Комиссия ООН по расследованию нарушения прав человека в Сирии заявила 16 июня, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) совершают геноцид и другие военные преступления по отношению общины езидов в Ираке и Сирии, и призывает к дополнительным мерам для предотвращения зверств, сообщает Associated Press.

Комиссия опубликовала свой доклад, в котором рассматриваются исключительно преступления против этой этнической группы, после того как группировка на безоружных представители меньшинства на севере Ирака в августе 2014 года. Тогда большое число представителей общины было отправлено в Сирию.

По данным авторов доклада, более 3,2 тыс. женщин и детей, похищенных из общины езидов по-прежнему находится в руках боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ).

В 41-страничном докладе приводятся свидетельства о рынках рабов, где женщин и девушек езидов продают исключительно боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Также ИГИЛ (запрещено в РФ) проводит с 2015 года электронные аукционы по продаже рабов.