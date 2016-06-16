Новосибирск, 16 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, в детском саду «Солнечный город», который работает на базе школы №180 в Заельцовском районе Новосибирска, вспыхнул пожар. Из здания были эвакуированы 75 детей и десять человек персонала.

Петр Бормор Огонь

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, прибыв к месту пожарные обнаружили, что из-под обшивки детского сада идет дым, внутрь здания он не попал.

«Все дети были эвакуированы. Эвакуацию оперативно организовала администрация учреждения еще до прибытия пожарных. Дети на время ликвидации загорания были размещены в соседней школе. После ликвидации происшествия дети вернулись в сад», — уточнили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются. Предварительно дознаватели полагают, что из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание тополиного пуха.