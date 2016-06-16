Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Доля несырьевого экспорта из России должна составлять не менее 80%. Об этом сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заявил бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

По мнению Кудрина, в России следует производить такие продукты, которые, по масштабу продаж в мире, заместят российские доходы от нефти. Экспорт таких товаров необходим на сумму примерно 350 млрд долларов в год.

«В год 1 трлн 600 млрд долларов в мире тратят на инновации, Россия — всего 40 млрд из этой суммы. Сегодня мы производим не нефтяных, не газовых, несырьевых товаров на экспорт примерно на 142 миллиарда — около 40%. А нужно, чтобы их было 80%», — считает Кудрин.

По мнению бывшего главы Минфина, для создания экспортных не сырьевых товаров необходимо расширять кооперационные связи, создавать свои линейки высокотехнологичных продуктов совместно с Индией, Сингапуром, а также европейскими странами.

«Но у нас внутри — неопределенность правил и политики. Поэтому и не инвестируют. Нет заданной стратегии, вектора», — посетовал Алексей Кудрин.