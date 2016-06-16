В российском экспорте должно быть 80% несырьевых товаров — Кудрин
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Доля несырьевого экспорта из России должна составлять не менее 80%. Об этом сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заявил бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению Кудрина, в России следует производить такие продукты, которые, по масштабу продаж в мире, заместят российские доходы от нефти. Экспорт таких товаров необходим на сумму примерно 350 млрд долларов в год.
«В год 1 трлн 600 млрд долларов в мире тратят на инновации, Россия — всего 40 млрд из этой суммы. Сегодня мы производим не нефтяных, не газовых, несырьевых товаров на экспорт примерно на 142 миллиарда — около 40%. А нужно, чтобы их было 80%», — считает Кудрин.
По мнению бывшего главы Минфина, для создания экспортных не сырьевых товаров необходимо расширять кооперационные связи, создавать свои линейки высокотехнологичных продуктов совместно с Индией, Сингапуром, а также европейскими странами.
«Но у нас внутри — неопределенность правил и политики. Поэтому и не инвестируют. Нет заданной стратегии, вектора», — посетовал Алексей Кудрин.