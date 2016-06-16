Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Центр международной торговли «Аэрополис» может появиться на территории аэропорта «Пулково-2». Концепцию проекта представили 16 июня губернатору Георгию Полтавченко на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Объем финансирования проекта должен составить 6,3 млрд рублей с 2016 по 2020 год, срок окупаемости — около 8 лет. Предполагается, что на форуме будут подписаны соглашения с потенциальным инвестором, а также с четырьмя компаниями, которые готовы стать резидентами создаваемой в «Пулково-2» специальной экономической зоны. Названия этих структур пока не раскрываются.

«Последние несколько лет мы думали, как развивать территорию «Пулково-2», тем более, что международные рейсы переместились в «Пулково-1». Появилась замечательная концепция Центра внешней и внутренней торговли с соответствующими сервисами. Мы привлекли компанию-консультанта, сделали предварительные расчеты, «упаковку» проекта и активно вели и ведем переговоры с потенциальными резидентами», — пояснила глава городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Проект будет целиком профинансирован инвестором, который намерен создать всю необходимую инфраструктуру. На территории 13,5 га будут располагаться офисы (около 75 тыс. кв. метров), центры электронной торговли (около 15 тыс. кв. метров), бизнес-центры, гостиницы на 50−100 номеров, конференц-зоны (4 тыс. кв. метров). В зоне будут предлагаться информационные сервисы, консалтинговые услуги для резидентов, логистические услуги, услуги по финансированию экспорта.

Вероятный годовой внешнеторговый оборот резидентов к 2030 году оценивается в 54 млрд рублей, поступления в региональный бюджет с 2019 по 2030 год — в 7 млрд рублей, вклад в валовый региональный продукт Петербурга за тот же период — в 29 млрд рублей. Кроме того, «Аэрополис» создаст 1600 новых рабочих мест, а также способствует приросту грузопотока к 2030 году на 50 тыс. тонн в год.

По словам Ирины Бабюк, резиденты будут пользоваться всеми услугами зоны, там же будут работать и фирмы-консультанты — консалтинговые компании, которые будут оказывать резидентам всевозможные сервисы по развитию бизнеса. Благодаря сочетанию резидентов и консультантов, созданию горизонтальных связей между ними, этот проект станет уникальным, убеждены в Смольном. Предполагается, что там будет создана «специальная экономическая зона», которая отличается от практикуемых «особых экономических зон».

«Хотим на уровне региона сделать закон, который будет регулировать эту специальную экономическую зону. Предполагаем два вида льгот. Для инвестора как для стратега — предоставление земельного участка и все вытекающие последствия. Для резидентов — другой пакет льгот для пользования инфраструктурой», — пояснила Ирина Бабюк. Ожидается, что «Аэрополис» заработает в полную силу к 2020 году, но первый этап может завершиться уже через два года. Законопроект должен быть готов к осени.