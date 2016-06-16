Волгоград, 16 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Волгограде в текущем году на ремонт, реконструкцию и строительство дорог планируется затратить почти 4,2 миллиарда рублей. Большую часть из нее составляют средства федерального и областного бюджетов, выделенные целевым порядком на приведение в порядок наиболее проблемных участков дорожной сети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Задача местных властей организовать и провести в сжатые сроки конкурсные процедуры, обеспечить надлежащий темп работ подрядными организациями, а главное, качество выполняемых по муниципальным контрактам работ», — прокомментировал председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

По его словам, ситуация с финансированием дорожного ремонта в Волгограде кардинально меняется впервые за последние 15 — 20 лет и позитивные изменения в сфере дорожного ремонта волгоградцы уже почувствовали. Так, в рамках двухлетних контрактов проведены работы на Первой и Второй продольных магистралях, проспекте Жукова, в текущем году полным ходом идет ремонт на проспекте Ленина, улице Рокоссовского, начато строительство нового участка дороги по улице им. Циолковского. Преобразились улицы Изобильная, Санаторная, Ардатовская.

Глава транспортного комитета уточнил, что из 1,2 миллиарда рублей, которые область дополнительно получит в этом году из федерального бюджета, порядка 700 миллионов рублей будет направлено на приведение в порядок улично-дорожной сети Волгограда. В первую очередь 500 миллионов рублей предназначены на проведение неотложных ремонтно-восстановительных работ на проблемных участках городских магистралей. Это участки по Второй Продольной магистрали (ул. им. 64-й Армии) в Кировском районе, проспекту им. Ленина в Краснооктябрьском районе, Набережной имени 62-й Армии в Центральном районе, улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Здесь рабочие срежут старый асфальт и уложат покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Не обойдут стороной ремонтные работы и участки дорог, которые проходят мимо образовательных учреждений и захватывают подъездные пути к школам. На эти цели будет направлено еще 200 миллионов рублей. По словам председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталия Земцова, проектно-сметная документация готова, в ближайшие дни мэрия объявит конкурсы на выполнение ремонта и на данных участках. Работы должны быть завершены до начала нового учебного года.

Масштабная реконструкция ожидает и Вторую продольную магистраль, которая сейчас испытывает наибольшие нагрузки. Для проведения этих работ необходимо будет максимально разгрузить эту транспортную артерию за счет других магистралей — в первую очередь Третьей и Нулевой.

Работы по строительству рокадной дороги уже начаты, ведется проектирование и следующей очереди Третьей продольной. С этой же целью планируется продолжить улицу Электролесовскую, отремонтировать улицу Кубинскую.

В мэрии добавили, что перемены ждут уличную сеть Волгограда и в плане благоустройства, и в освещения. Помимо обновления дорожного полотна приводятся в порядок пешеходные тротуары, ремонтируются ливневые колодцы, устанавливаются новые турникеты, А после завершения дорожного ремонта новые светильники будут установлены на центральных магистралях города, в первую очередь, на проспектах Жукова и Ленина.

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Власти заверяют, что контроль качества дорожного ремонта организован на всех этапах: за выполнением работ подрядчиком следят заказчики работ (в Волгограде — это МУ «Комдорстрой»), контролирующие органы, общественность. Если в ходе проверок выявляются недостатки, подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Как сообщало ИА REGNUM, дороги в Волгограде уже давно стали притчей во языцах. На огромные ямы в разных районах города жалуются автомобилисты. «Убитыми» магистрали областного центра назвал и председатель правительства Дмитрий Медведев, побывавший в регионе в визитом в конце мая. О том, что в Волгоградской области одни направления вместо дорог, а картина — как после Сталинградской битвы, заявлял и губернатор Андрей Бочаров. По его словам, особенно тяжелая ситуация в областном центре, а также во многих сельских населенных пунктах, где вообще отсутствуют какие-либо подъездные пути. Глава региона подчеркнул, что для наведения полного порядка в дорожной сфере нужно около 100 миллиардов рублей.