Вашингтон, 16 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. За минувшую неделю, которая завершилась 10 июня, запасы американской коммерческой нефти снизились на 0,9 млн баррелей. Соответствующие данные о запасах топлива в США опубликовало министерство энергетики страны в среду, 15 июня.

LikeZZnet LikeZZnet Добыча нефти

В документе говорится о том, что уменьшение запасов американского «черного золота» составило 0,2%. Так, в настоящее время в нефтяных закромах страны находится до 531,5 млн баррелей нефти. Стоит отметить, что снижение оказалось не таким существенным, как ожидали игроки на рынке.

Напомним, что ранее The Wall Street Journal проводил опрос аналитиков, в результате которого выяснилось, что большая часть экспертов ожидала сокращение запасов «черного золота» на 2,1 млн баррель. То есть аналитики переборщили со своим прогнозом на 1,2 млн баррелей. А вот сокращение запасов бензина в США эксперты, напротив, недооценили. Они полагали, что сокращение произойдет в пределах 0,2 млн баррелей. Однако, вопреки ожиданиям, запасы бензина в Соединенных Штатах за прошедшую неделю составили 237 млн баррелей, что на 2,6 млн баррелей меньше, чем раньше.

Прогадали аналитики, опрошенные WSJ, и с запасами дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут). По прогнозам, должно было произойти сохранение объемов запасов на прежнем уровне в 151,4 млн баррелей нефти. Однако этот показатель вырос на 0,8 млн баррелей.

Запасы нефти выросли на нефтетерминале в Кушинге — на 0,9 млн баррелей и составили 66,5 млн баррелей. Что касается добычи нефти в США, то, согласно данным американского энергетического ведомства, производство «черного золота» за минувшую неделю уменьшилось на 0,33%, то есть на 29 тыс баррелей в сути. Таким образом, к 10 июня добыча топлива в США составила 8,716 млн баррелей в сутки.

Падение запасов американской нефти случилось на фоне увеличения на прошлой недели. Тогда институт API сообщил, что, согласно полученной информации, коммерческие запасы «черного золота» в США выросли на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина тоже увечились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов расшились на 3,7 млн баррелей.

В июле текущего года добыча сланцевой нефти в США должна снизиться на 118 тыс баррелей в сути по сравнению с июнем 2016 года и составить 4, 723 млн баррелей в сутки. Однако к концу года американские нефтяники могут вновь наращивать объемы производства сланцевой нефти, если цена за баррелей будет составлять около $50. Такой прогноз сделало Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ранее ИА REGNUM передавало, что, по прогнозу аналитиков информационного департамента Минэнерго США, к 2040 году цена на нефть может вырасти до $252 за баррель. Согласно оценкам специалистов, подобное подорожание нефти произойдет, если среднегодовые темпы роста ВВП стран, не входящих в ОЭСР, будут составлять 4,5%. Это, как ожидается, будет способствовать росту спроса на энергетические носители на международном рынке.

Напомним, что в конце мая текущего года аналитики Bloomberg на основании ожиданий экспертов и прогнозов Международного энергетического агентства пришли к выводу о том, что цены на «черное золото» в ближайшие несколько лет будут находиться под давлением. Причем такой сценарий неизбежен даже если произойдет всемирное сокращение объемов добычи. Дело в том, что даже если производство и потребление нефти удастся сбалансировать, то остается проблема затоваренных нефтехранилищ. Так, эти запасы придется реализовывать, что сохранить на мировом рынке избыток предложения.

Относительно нефтяных резервов стран высказались в Международном энергетическом агентстве. Эксперты МЭА заявили, что объемы запасов снизятся лишь в 2017 году. Если в 2016 году не произойдет сильного падения добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, или увеличенного спроса, то «ждать заметного укрепления цен в краткосрочной перспективе не стоит».