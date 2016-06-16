Москва, 16 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Право торговли через 27 молочных автоматов выставили на электронные аукционы в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте столицы по конкурентной политике. Стартовая цена права на размещение нестационарного объекта составляет от 1,6 до 2 тысяч рублей в зависимости от локации.

sk.ru Молоко

Победители аукционов приобретут автоматы для продажи молока и упакованных молочных продуктов. Площадь земельного участка, на котором установят торговые молокоматы, не превышает 4 кв. метров. Заявки на участие принимаются до 8 июля, а сами аукционы пройдут 13 июля, отметили в ведомстве.

Напомним, первые автоматы для продажи молока появились в июле 2009 года в Казани. 1 литр молока из автомата стоил 25 рублей с учетом специальной тары.