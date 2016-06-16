Вашингтон, 16 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Американские ученые из Вашингтонского университета доказали, что мозг людей с избыточным весом работает не так, как у обычных людей, сообщает журнал Diabetes.

Питер Пауль Рубенс. Вакх. Фрагмент

Давно известно, что с возрастом люди утрачивают интерес к сладостям. Это связано с возрастным изменением количества дофаминовых рецепторов в полосатом теле мозга, отвечающем за приятные ощущения. Ученые обнаружили, что у людей, страдающих ожирением, наблюдается иная ситуация.

Сравнительное изучение томограмм дофаминовых рецепторов людей с нормальным весом и людей с ожирением показало, что у людей с ожирением не наблюдается связи между количеством дофаминовых рецепторов и уровнем предпочтения сладкой пищи. В то же время, у людей с нормальным весом прослеживалась чёткая связь между этими показателями.

Ученые полагают, что у людей с ожирением могут происходить метаболические изменения в организме, способные влиять на взаимосвязь между возрастом, количеством дофаминовых рецепторов и предпочтением сахара.

Степень и механизмы этого влияния ученым предстоит еще выяснить.