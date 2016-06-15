Москва, 15 июня, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Создаваемые парковые пространства в ТиНАО могут стать полноценными рекреационными зонами в пределах Москвы, заявила директор парка Горького Елена Тюняева в ходе презентации новых инвестиционных проектов. Тем не менее, она отметила, что новые зоны не станут конкурентами городским паркам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте Москвы по конкурентной политике.

Уильям Чейз. Городской парк. 1888

По словам Тюняевой, гипотетический инвестор должен развивать как контентную, развлекательную часть, так и комплекс туристических и гостиничных услуг.

«У парков в Новой Москве есть потенциал стать полноценными рекреационными пространствами, куда потенциальные посетители из Москвы и соседних регионов смогут приезжать на несколько дней. Соответственно, должен быть развит весь комплекс сопровождающих услуг», — отметила директор парка.

Идеальный инвестор для создаваемых парковых зон в Новой Москве — тот, кто хочет преобразовать пространство, вложить не только средства, но и свой труд, знания, талант, убеждена директор парка птиц «Воробьи» Татьяна Белявская.

«Сегодня наблюдается рост популярности и посещаемости удаленных от Москвы парков. Ежегодная посещаемость нашего парка за 10 лет выросла в 20 раз — с 16 до 320 тысяч», — констатировала она.

По словам экспертов, спрос горожан на услуги парков остается постоянным на протяжении многих лет: детские площадки, каток, рыбалка, лодочные станции, праздники. Из этих компонентов складывается экономическая составляющая большинства парков. Основной доход — около 50% — формирует торговля в киосках. Также доход приносит возможность использования территории в качестве площадки для проведения крупных городских и коммерческих мероприятий.

«Грамотное управление инвестициями в первоначальное благоустройство и развитие инфраструктуры парковых зон позволяет создать с одной стороны, комфортное общественное пространство, с другой — превратить его в коммерчески привлекательное предприятие», — заявила Тюняева.

Добавим, директор парка «Красная Пресня» Татьяна Шаршавицкая отметила, что у жителей удаленных от центра районов огромная потребность в развитии локальных парковых пространств.

«Создаваемые парки могут быть интересны не только местным жителям, но и транзитным посетителям за счет грамотной контентной составляющей. Главное, чтобы у каждого из них была своя особенность, своя «фишка», — считает Шаршавицкая.

Напомним, на торги выставлено право комплексного обустройство парковой зоны «Парк Героев» и право заключения договора на реализацию предварительного проекта обустройства «Глория Парк».

Презентацию инвестиционных проектов провел департамент города Москвы по конкурентной политике.