Душанбе, 15 июня, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Семеро имам-хатыбов осуждены в Таджикистане за причастность к запрещенной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», сообщает сегодня, 15 июня, «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

mrehan Мусульманская молитва

Суд Бободжон Гафуровского района Согдийской области приговорил обвиняемых к срокам от трех лет до трех лет и четырех месяцев лишения свободы. Суд вынес решение еще 7 июня, но известно о нем стало только сейчас, так как суд и расследование проводились под грифом секретности, подробности также не известны. Все семеро были арестованы в марте 2016 года.

Издание подчеркивает, что судебный приговор за участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане» в Таджикистане вынесен впервые.

Напомним, местные СМИ в мае также сообщали о задержании пяти имам-хатыбов в Согдийской области, но в другом районе — Канибадамском. Духовные лица подозреваются в причастности к «Братьям-мусульманам» и вербовке подростков для участия в боевых действиях в Сирии.

Начальник отдела по делам религии Канибадама Хасан Бобошукуров подчеркнул, что задержанные переняли от экстремистов «неблагодарность и нелояльность по отношению к государству».

В Таджикистане деятельность международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане» признана экстремистско-террористической и запрещена с 2006 года.