Осло, 15 июня, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что терпение американских властей по вопросу президента Сирии Башара Асада заканчивается. Об этом Керри заявил сегодня, 15 июня, во время своего визита в Осло (Норвегия).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный секретарь США Джон Керри

Керри подчеркнул, что России необходимо понять, что терпение США не бесконечно. «Это касается вопроса о том, будет Асад привлечен к ответственности или нет. Мы готовы привлечь к ответственности представителей оппозиции, действия которых приводили к срыву режима прекращения огня», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, с самого начала сирийского конфликта в 2011 году США требовали отставки законного сирийского президента Башара Асада. Запад лицемерно утверждает, что только отставка Асада может дать ход политическому урегулированию, тогда как на самом деле, уход Асада откроет дорогу радикальному исламскому терроризму и сметет светскую Сирию.

Россия, в освою очередь, не раз заявляла, что судьбу Асада может решить только сирийский народ. Пока Асад остается президентом, сохраняется сирийская армия, которая является единственной реальной силой, противостоящей терроризму в Сирии на суше.