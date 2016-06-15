Ашхабад, 15 июня, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Туркмения избрана вице-председателем 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство со ссылкой на штаб-квартиру ООН.

24.kz Флаг Туркмении

В сообщении отмечается, что «это особенно знаменательно в год 25-летия независимости Отчизны». «Это стало новым ярким свидетельством высокого международного авторитета нашей страны и эффективности проводимого президентом Гурбангулы Бердымухамедовым внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и широкого международного сотрудничества», — подчеркнули в госинформагентстве.

ИА REGNUM напоминает, что Туркмения является членом ООН с 2 марта 1992 года. Ранее Туркмения уже четырежды избиралась вице-председателем сессий Генеральной Ассамблеи ООН: в 2003 — 2004 годах (58-я сессия), 2007 — 2008 годах (62-я), 2009 — 2010 годах (64-я) и 2013 — 2014 годах (68-я).