Ростов-на-Дону, 15 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. 67-летнему ростовчанину грозит реальный срок за разжигание международной розни на просторах всемирной паутины. Как проинформировали ИА REGNUM 15 июня в региональном управлении СКР, пожилой мужчина пытался поссорить граждан России и Украины в соцсетях.

vladtime.ru Трость в руках пожилого мужчины

В отношении пенсионера заведено уголовное дело по статье УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» (ч.1 ст.282 УК РФ). Максимальное наказание, которое предусматривается по данной статье, заключается в лишении свободы на четыре года.

Как уточняют в ведомстве, подозреваемый размещал материалы экстремистской направленности неоднократно. В них говорилось о враждебно настроенных граждан РФ по отношению к гражданам Украины. Это подтвердили лингвисты. Но в ближайшее время будут проведено еще несколько судебных экспертиз, установлены все детали и мотив преступления.

Напомним, что в мае текущего года за экстремизм в социальной сети «Вконтакте» Имам Албегаджиев был приговорен к условному сроку — 18 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на этот же период. Судом и следствием установлено, что на своей страничке он размещал материалы, возбуждающие ненависть либо вражду по признакам национальности и отношения к религии.

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В Ростовской области поставить заслон терроризму и экстремизму в молодежной среде решили студенты Донского государственного технического университета. В вузе был сформирован психологический отряд, в состав которого вошли 40 студентов. Они проводят различные профилактические мероприятия, а также ежедневно мониторят социальные сети.