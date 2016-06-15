Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и «дети войны» воспримут появление мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму на одном из зданий Санкт-Петербурга как личное оскорбление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат петербургского Законодательного собрания Ирина Иванова (фракция КПРФ).

Василий Серов, Иосиф Серебряный, Александр Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943

По ее мнению, никаких заслуг у Маннергейма перед Петербургом не имеется, а попытки приписать ему «благие намерения» в отношении города в период Второй Мировой войны не имеют ничего общего с историческими фактами.

«Нам приводят в качестве довода то, что он активно не наступал на Советский Союз во время войны и не штурмовал Ленинград — так у него сил не было тогда, только недавно закончилась советско-финляндская война. Блага он нам не сделал, особенно Петербургу. Мы его взрастили и воспитали, это правда, но за это мемориальные доски не вешают. Не могу объяснить, ради чего это делается, с какой стати. Я живу в этом городе и не вижу его заслуг», — сказала Иванова.

Она напомнила, что в современной России День Победы стал основным национальным праздником, на истории войны строится воспитание патриотизма, который стараются привить гражданам. «А Маннергейм был на стороне фашистской армии. Не думаю, что это пройдет незамеченным среди горожан, особенно пожилого поколения. Дети войны, блокадники воспримут это как личное оскорбление», — подчеркнула Ирина Иванова.

Категорически против появления доски Маннергейму выступил и лидер фракции коммунистов в ЗакСе Владимир Дмитриев. Этой же позиции придерживается депутат от «Единой России», заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Высоцкий. «Если мы проливали кровь, преодолевая линию Маннергейма, как можно устанавливать доски тем людям, из-за которых были жизни потеряны?» — недоумевает Высоцкий.

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По данным интернет-издания «Фонтанка.ру», мемориальная доска маршалу Карлу Маннергейму появится на здании Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) на Захарьевской улице, 22, причем открывать ее 16 июня приедет, вероятно, глава администрации президента Сергей Иванов.

В прошлом году предполагалось, что мемориальную доску Карлу Маннергейму повесят на доме №31 по Галерной улице, где до революции располагалась военная разведка Российской империи. Тогда на открытие доски должен был приехать министр культуры Владимир Мединский, который возглавляет Российское военно-историческое общество. Однако в 2015 году открытие доски отменили без объяснений.

Как ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, это ведомство никак не участвует в процессе согласования доски Маннергейму. «Мы оказались в стороне, был найден вариант, при котором с нами не нужно ничего согласовывать — если здание, о котором идет речь, не находится в собственности города и не является памятником», — сказал Сухенко.