Воронеж, 15 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Воронежской области у чиновников, работающих в территориальных органах федеральных органов власти — самая низкая заработная плата по сравнению с их коллегами из региональных и местных органов, и существенно ниже средней зарплаты по региону. Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных Росстатом 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

Согласно данным статистики, в первом квартале 2016 года средний размер заработной платы в территориальных органах федеральных органов власти составил 20 тыс. 239 рублей. По сравнению с первым кварталом 2015 года уровень зарплаты несколько вырос — на 3,6%.

Средняя зарплата госслужащих в органах исполнительной власти региона в первом квартале этого года составила в два раза больше, чем у их федеральных коллег — 41 тыс. 574 рубля. Правда, роста здесь не зафиксировано, напротив, по сравнению с прошлым годом уровень зарплаты снизился почти на 3%.

У чиновников в местных органах самоуправления в регионе зарплата чуть меньше, чем у их коллег в региональных органах власти, но все равно выше, чем у «федералов»: за первый квартал средний уровень заработка составил 34 тыс. 990 рублей. Рост по сравнению с прошлым годом небольшой, но есть — на 1,8%.

При этом средняя зарплата в регионе, по данным Росстата, за первые три месяца 2016 года составила 27 тыс. 216 рублей, рост составил 4,4%.

Самая низкая зарплата у чиновников территориальных управлений федеральных органов власти в Центральном федеральном округе в Рязанской области (19 тыс. 142 рубля), самая высокая — в Москве (25 тыс. 488 рублей). Чиновники региональных органов власти меньше всего зарабатывают в Костромской области (30 тыс. 056 рублей), больше всего — в Московской области (60 тыс. 884 рубля). Самые скромные зарплаты у местных чиновников, по данным Росстата, в Тамбовской области (21 тыс. 577 рублей), самые высокие — в Москве (73 тыс. 131 руб.).