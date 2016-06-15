Москва, 15 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Пока законность вырубки лесов определяется, леса уже вырубаются. Поэтому внимание Генеральной прокуратуры России к проблемным моментам, где законность вырубок леса спорна, поможет таких ситуаций избежать, заявил руководитель проекта «Экологическая экспедиция» Александр Трунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM причину проведения пикета экологов у здания Совета Федерации в Москве.

Фото проекта «Экологическая экспедиция» Пикеты активистов-экологов перед зданием Совета Федерации

«Такое обращение к генпрокурору в формате пикета произошло впервые. Пойдет ли нам навстречу генпрокурор, пока неясно, дальше посмотрим. Мы хотели выразить свою позицию публично. Если будет реакция властей, это хорошо», — подчеркнул эксперт.

«Официального ответа может и не быть, но большое количество таких мероприятий приводит к тому, что на определенном этапе там, где прокуратура могла бы среагировать, но не реагирует, после таких мероприятий возьмет и среагирует. Но люди, которые работают в прокуратуре, читают газеты, смотрят новости, поэтому информация о пикете до них дойдет», — считает Трунов.

«Ситуация в прокуратуре такая — прокурор может обратить внимание на какое-то дело, а может не обратить. Для того, чтобы у него в голове возникала мысль, что с точки зрения общественности и для сохранения своего места, правильнее было бы обратить внимание на конкретные проблемы, и чтобы он при этом не забыл об экологии, об этом нужно напоминать. Причем не одним мероприятием, а большим количеством мероприятий», — подчеркнул эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, перед зданием Совета Федерации РФ в Москве прошли пикеты активистов-экологов, на которых они просили генерального прокурора Юрия Чайку обратить внимание на проблемы защиты лесов. Напомним, верхняя палата российского парламента обсуждает изменения в Лесной кодекс в части совершенствования регулирования лесных отношений. Поправки, в частности, предусматривают возмещение вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.