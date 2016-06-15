Краснодар, 15 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Кубань» имеет все шансы совершить качественный рывок к новым высотам. Такую уверенность на встрече с новым футбольным тренером команды Даном Петреску высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 15 июня.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

«Для меня важно и больно, что происходит с командой, она должна снова заиграть. «Кубань» — это команда с историей, очень важно, чтобы мы смогли исправить сегодняшнюю ситуацию», — отметил Вениамин Кондратьев.

Петреску в «Кубани» не новичок, пять лет назад он уже стоял у руля команды, которая под его началом вышла в Премьер-лигу, стала любимой командой не только для жителей края, но и для огромного количества болельщиков по всей России.

«Хотелось бы, чтобы вы повторили тот же рывок», — добавил глава региона, подчеркнув, что под руководством Дана Петреску у команды есть для этого все возможности.

Вениамин Кондратьев также выразил надежду, что с новым тренером у команды все получится.

«Болельщик очень сильно чувствует, когда в футбол играют сердцем, душой, вы нашли ключик к сердцам тысяч людей своей профессиональной работой. Я уверен, сегодня «Кубань» делает первый шаг к новым многочисленным победам», — подвел итог встрече губернатор края.

А вечером тренер на учебно-тренировочной базе «Кубани» состоялась первая тренировка команды под руководством нового тренерского штаба во главе с Даном Петреску. Перед занятием рулевой объявил игрокам, что тренировка пройдет без серьезных физических нагрузок, однако на деле футболисты провели достаточно насыщенную работу с множеством беговых и игровых упражнений. Также команда провела динамичную «двусторонку» на поле стандартных размеров.

«Я очень счастлив вернуться в «Кубань»! Конечно, было бы лучше, если бы команда осталась в Премьер-лиге. Но я уже привык строить команды, вот и в «Кубани» мы начинаем практически с нуля. Но я вообще не сомневался относительно этого перехода. Понятно, что сейчас у нас много проблем, нам необходимо создать боеспособный коллектив. У нас очень мало времени, нужно быстро двигаться вперед и решать все накопившиеся проблемы. Это касается и селекции, и тренировочной работы. Когда я приехал в «Кубань» в первый раз, у нас было три месяца для создания команды, сейчас — три недели», — заявил после тренировки лавный тренер команды в ходе экспресс-интервью клубной пресс-службе.

Как отметил Петреску, из команды осталось лишь несколько знакомых по прежней работе футболистов — Байрыев, Бугаев, Беленов и Армаш, с остальными ребятами ему только предстоит познакомиться.

«Я приехал сюда работать, и буду выкладываться на все 100%. Я приложу все усилия, чтоб помочь команде вернуться в Премьер-лигу. Но мы должны это сделать вместе с командой, с руководством клуба, и, конечно же, с болельщиками. Один я ничего не сделаю, только вместе мы достигнем поставленной цели», — подчеркнул Дан Петреску.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитый спортсмен в ближайшие два года будет тренировать ФК «Кубань».

Дан Петреску — румынский футболист и тренер. Один из лучших румынских защитников 90-х годов, участник чемпионатов мира 1994 и 1998, а также чемпионатов Европы 1996 и 2000. В 2003 году был включен в состав символической сборной легионеров английской Премьер-лиги десятилетия. В декабре 2009 года Петреску принял приглашение российского футбольного клуба «Кубань» и возглавлял клуб в 2010—2012 годах. Под его руководством команда одержала победу в Первом дивизионе, а дебютный сезон в Премьер-лиге завершила на восьмом месте. До последнего времени был главным тренером китайского футбольного клуба «Цзянсу Сунин».