Москва, 15 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Законопроект о признании утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» по следующим основаниям внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Rob Oo Унижение и ненависть

Статьей 282 УК установлен состав преступления, предусматривающий наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Ответственность предполагает наложение штрафа до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы до 2 лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо обязательные работы до 4 лет, либо лишение свободы до 4 лет.

Объективная сторона преступления по статье 282, предусматривающая направленность действий, а не фактическое их описание, характеризуется неопределенностью, смысл которой возможно довести до абсурда и полностью извратить, отмечают авторы.

«Нечеткий состав преступления по статье 282 во многом определяет возможности правоприменительной практики: под «возбуждение ненависти либо вражды» совсем несложно подвести высказывания или деятельность любого гражданина из-за его отличных идеологических интересов», — указали они.

Кроме того, нечеткая и широкая формулировка используется против гражданина и в политических целях, уверены депутаты. В какой-то степени статья 282 является потенциальным инструментом для борьбы с лицами, несогласными с действующим политическим курсом, и, таким образом, легализует политическую цензуру, считают парламентарии.

«Проблема также заключается в том, что объективная сторона преступления сформулирована не по результату деяний, а по их цели — «возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека или группы лиц», которую можно определить, основываясь только на субъективном мнении», — возмущены парламентарии.

Кроме того, указали в ЛДПР, «в соответствии со статьей 282 любой рассказанный анекдот о русских, чукчах, евреях или блондинках в СМИ или социальной сети можно расценить как противоправное деяние, направленное на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности».