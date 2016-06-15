Саратов, 15 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» предоставили задаток на участие в конкурсе в размере 500 млн рублей — с каждой компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Steve Johnson Водоснабжение

По информации городского комитета по управлению имуществом, 14 июня состоялись заседания комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Саратова.

В ходе объявленного конкурса — с 21 апреля по 8 июня 2016 года — конкурсная комиссия вела прием заявок на участие в конкурсе. Первая заявка была подана ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (юридический адрес: г. Саратов, ул. Большая Затонская, 19/21, офис 3) и зарегистрирована 6 июня. 8 июня, в последний день приема заявок, получена вторая заявка, представленная ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» (юридический адрес: г. Пермь, ул. Свиязева, 35).

Читайте также: Директор «Саратовводоканала»: «Наше предприятие — импотент»

Проведена процедура проверки сведений и документов, представленных в заявках, на соответствие требованиям конкурсной документации. «Заседание комиссии являлось открытым, то есть в помещении, в котором велось заседание, могло находиться любое лицо, независимо от его участия или неучастия в конкурсе, — отмечают в комитете по имуществу. — Наблюдение за ходом работы комиссии вели представители заявителей, СМИ, а также уполномоченный наблюдатель от Минстроя РФ. Наблюдатели проверили работу систем аудио‑ и видео — записи хода заседания комиссии, убедились в целостности запечатанных конвертов с заявками, вели самостоятельную фото‑ и видео — фиксацию работы комиссии».

Следующим этапом проведения конкурсных процедур является подача конкурсных предложений от этих двух компаний. На это у них есть 60 рабочих дней.

В этой связи стоит отметить, что компания ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» была зарегистрирована в Саратове 29 сентября 2015 года с уставным капиталом 1 млн рублей. 90% принадлежит УК «Лидер», еще 10% — ООО «Концессии водоснабжения», зарегистрированной в Волгограде. Директором компании значится Олег Новиков.

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» управляет"Водоканалом» Перми и является дочкой ГК «Российские коммунальные системы», которая входит в активы «КЭС-холдинга» олигарха Виктора Вексельберга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта сити-менеджер Саратова Валерий Сараев, заявил, что судьба МУПП «Саратовводоканал» решится в октябре и, что на него претендуют несколько компаний. Срок действия концессионного соглашения — до 31 декабря 2045 года. По данным мэрии, условия конкурса предполагают, что концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных концессионным соглашением осуществлять эксплуатацию имущества предприятия. Предусматривается также проведение работ по проектированию, созданию и реконструкции имущества Водоканала в целях обеспечения предприятий и населения города Саратова услугами водоснабжения и водоотведения надлежащего качества.

В этой связи стоит отметить, что в конце 2015 года глава Саратова Олег Грищенко, занимавший на тот момент лидирующие позиции на уровне городской власти, констатировал, что пока не видит намерения инвесторов взять в концессию проблемный МУПП. «Одно дело обеспечить стабильное водоснабжение горожан, обновить коммуникации, снизив количество аварий на сетях, и совсем другое, когда населению придется расплачиваться за это поднятыми тарифами или отключением должников за неуплату, — признал Грищенко. — Как я слышал, в Волгограде, уже возникал вопрос о том, что людям, вовремя не заплатившим по счетам, воду намерены перекрывать, а в Перми концессионеры пытались чуть ли не вдвое поднять тариф на холодное водоснабжение. Необходимо сделать все, чтобы не допустить подобного в Саратове».

Читайте также:Концессия Водоканала по-самарски: прокуратура и власти бессильны перед частной компанией