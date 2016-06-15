Москва, 15 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Защитник Нандо Де Коло подписал трехлетний контракт с московским баскетбольным клубом «ЦСКА», сообщает официальный сайт клуба.

Ben A Баскетбольный мяч

Французский защитник играет в составе «ЦСКА» с 2014 года. В мае 28-летний француз был признан самым ценным игроком сезона 2015−2016 годов Единой лиги ВТБ, самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги и всего турнира. Ранее Нандо Де Коло был награжден призом имени Альфонсо Форда как самый результативный игрок турнира.

На официальном сайте клуба Де Коло назвал «ЦСКА» лучшим клубом Европы и выразил желание стать лидером команды.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Нандо Де Коло принял участие в 26 матчах, в среднем за игру он набирал 17,1 очка, делал 3,5 подбора, 4,3 передачи, 1,3 перехвата и зарабатывал 18,7 балла за эффективность действий.