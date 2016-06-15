Москва, 15 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В столице осталось снести еще 111 пятиэтажных «хрущевок». Как заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, общая площадь домов под снос составляет 427,4 тысячи кв. м, сообщают в ведомстве.

umnyestroiteli.ru Строительство пятиэтажек. Фото СССР

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний год программу сноса пятиэтажек корректировали дважды. В 2015 году планировалось, что ее удастся завершить к концу 2016 года, однако впоследствии столица представила новый план по избавлению от домов первого периода индустриального домостроения, полностью реализовать который обещают в 2017 году.

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Так, на конец апреля 2016 года заявлялось о 120 готовящихся под слом «хрущевках», а в июне 2016 года их осталось уже 111. Основная сложность, с которой сталкивается город — это поиск дополнительных субсидий для застройщиков, которым передаются участки под строительство новых домов на месте снесенных. В условиях финансового кризиса и при сниженном покупательском спросе, гипотетические девелоперы ведут себя осторожно. Тем не менее, отметим, что постановление правительства Москвы о сносе пятиэтажек датировано 1999 годом, то есть вопрос ликвидации ветхого жилья вынесен на повестку уже давно.

Сейчас, как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, снос «хрущевок» является одним из основных направлений городской программы «Жилище». На месте демонтированных домов возводят новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. Ведется работа по переселению жителей из старого жилья.

Тем не менее, как заявляли опрошенные ИА REGNUM эксперты отрасли, из-за озвученных экономических проблем вопрос расселения старых пятиэтажек может затянуться до 2018 года.