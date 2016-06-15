Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 12:01 — ИА Регнум.



Жертва блокады Ленинграда

СМИ уверенно сообщают, что в Санкт-Петербурге все-таки будет открыта мемориальная доска в честь финского союзника Гитлера маршала Маннергейма.

И что произойдет это завтра, 16 июня, в день открытия Петербургского экономического форума.

И что открывать доску будет не кто-нибудь, а руководитель Администрации Президента Сергей Иванов.

В связи с этим возникает всего один вопрос. К Сергею Иванову (если он действительно будет открывать этот «мемориал»), к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко (если он действительно разрешил установку доски), к депутатам Законодательного собрания Петербурга и другим официальным лицам.

Какие причины заставляют инициаторов установки памятной доски официальному союзнику Гитлера так упорно проталкивать свой «проект» (а доску уже один раз устанавливали, но под давлением возмущенной общественности сняли), оскорбляющий память сотен тысяч жертв блокады Ленинграда и сотен тысяч погибших при обороне города и плюющий в лицо тысячам еще живущих блокадников и ветеранов, и десяткам миллионов их верных наследников? Это у них такой ответ на всенародный «Бессмертный полк» 9 мая?

Вариантов ответа, в сущности, не так много.

1. Инициаторы «проекта» — тривиальные сторонники фашистов и их пособников, то есть предатели России, подобные тем, кто на Украине прославляет Бандеру и прочих нацистов и неонацистов. Но это значит, что Россия уверенно идет по пути Украины — к гниению и распаду. Понимают ли это высокие официальные лица, попустительствующие фашистским прихвостням?

2. Инициаторы «проекта» считают, что подобные «шаги навстречу» Западу в лице Финляндии помогут «снизить геополитическое напряжение» (слова А. Кудрина) и положительно повлиять на процесс отмены санкций, притока инвестиций и передаче новых технологий. Но всем известно, что любая попытка поступиться принципами в войне с Западом по определению не может привести ни к каким положительным результатам, даже микроскопическим, зато может привести к колоссальным потерям для России. Значит, подобная позиция — это тоже предательство (возможно, в гремучей смеси с махровым идиотизмом). Понимают ли это высокие официальные лица, попустительствующие предателям России?

3. Инициаторам «проекта» и тем, кто его прикрывает от власти, банально заплатили. Это самое простое. Тогда пусть скажут — сколько? Граждане России, без сомнений, соберут хоть в 10 раз больше — только чтобы не видеть на нашей земле «мемориалов» фашистским приспешникам, созданных предателями родины.

Так что, господа официальные лица — почитатели Маннергейма, какой ответ для себя и о себе вы выбираете?