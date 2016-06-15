Астана, 15 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Казахстане с начала года почти на 17% выросло количество граждан, выезжающих на постоянное место жительства (ПМЖ) в другие страны, сообщил Комитет по статистике. При этом, отмечает ведомство, почти на 24% сократилось число прибывающих в Казахстан на ПМЖ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В результате обработки сведений, содержащихся в талонах статистического учета прибытия/убытия, представленных органами миграционной полиции, число зарегистрированных прибывших в страну на постоянное место жительства (мигрантов) в январе-апреле 2016 года по сравнению с январем-апрелем 2015 года уменьшилось на 23,9% и составило 4142 человека, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 16,3% и составило 7663 человека», — говорится в сообщении комитета.

Комстат уточняет, что основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ. По данным ведомства, из стран СНГ в Казахстан прибыли 73,5% мигрантов, а выбыли в страны СНГ — 88,1%.

Напомним, осенью 2015 года самой дружественной страной казахстанцы называли Россию. Такими были результаты исследования Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия». При этом, с 2012 года показатель симпатий к России со стороны граждан Казахстана не опускался ниже 80%. Второй по дружественности стала Белоруссия (46%). На третье место в предпочтениях вышла Киргизия (33%).

Отметим, что рост мигрантов происходит на фоне не самой благоприятной социально-экономической ситуации в стране. В частности, реальные денежные доходы населения в Казахстане за год уменьшились на 6%.