Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня, 15 июня, отказалось обращаться к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не называть мост на юго-западе города именем Ахмата Кадырова, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Зал заседаний Законодательного собрания Петербурга

Депутаты петербургского парламента Максим Резник и Ольга Галкина пытались внести документ в повестку дня, однако большинство коллег их не поддержали. Таким образом, вопрос не будет рассматриваться на сегодняшнем пленарном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Из 24 членов комиссии на заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».

Сразу после этого решения депутат Максим Резник заявил, что попробует убедить городской парламент просить Георгия Полтавченко не поддерживать такое название моста, так как окончательное решение о названиях принимает градоначальник. Однако юридическая служба ЗакСа долгое время по каким-то причинам не могла обработать обращение к Полтавченко, и у Резника появилась возможность внести его в повестку лишь 15 июня.

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«Этот мост не должен носить имя человека, который не имеет никакого отношения к Петербургу», — заявил депутат с трибуны Мариинского дворца. Он хотел продолжить свое обоснование, но спикер Вячеслав Макаров счел его достаточным и выключил Резнику микрофон.

Затем большинство депутатов отказались голосовать по вопросу в поименном режиме. В ходе анонимного голосования лишь 12 парламентариев поддержали включение данного вопроса в повестку, чего оказалось недостаточно. Таким образом, вопрос об обращении к губернатору не будет рассмотрен.