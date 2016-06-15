Москва, 15 июня, 2016, 09:55 — ИА Регнум. 6% жителей России не экономят на продуктах. 48% опрошенных в последние полгода стали экономить больше, 42% говорят, что за этот период ничего не изменилось. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продуктовая корзина

38% опрошенных в целях экономии стали покупать более дешевые продукты питания. 27% покупают меньшее количество продуктов, 24% отказались от покупки некоторых продуктов, а 15% стали реже ходить в магазин.

Выросла доля тех, кто в плохой экономической ситуации старается экономить, и снижение доли приверженцев активной стратегии. В остальном со времени последнего опроса на эту тему (в марте) данные изменились мало: в последние полгода стали экономить на еде примерно две трети опрошенных, на непродовольственных товарах — больше половины.

Что касается вопросов о крупных покупках, сегодня только 12% жителей России считают, что сейчас для них подходящее время, 48% — что неподходящее.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 5 июня 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.