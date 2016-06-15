Москва, 15 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В 1990-х Россия отдала в чужие руки собственный суверенитет — с тех пор идет тяжелая борьба за его возвращение. Такое мнение 14 июня высказал публицист Николай Стариков в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Айвазовский. Раздача Продовольствия. 1892

«СССР обладал полным государственным суверенитетом. Когда начался парад суверенитетов, мы были фактически лишены полного государственного суверенитета. Для меня СССР и РФ — единое государство. Мы сами себя обрезали в границах, отдали часть своей территории и граждан, отдали в чужие руки суверенитет», — заявил Стариков.

Комментируя общий ход дискуссии и, в частности, пересказ событий того периода Владимиром Рыжковым, Стариков обратил внимание на то, какие слова политик подбирает, описывая процессы, связанные с развалом СССР. «Что говорит Рыжков? Нас «признали» членами ООН, нас «признали» как государство. Мы ведь всё это имели, никто не спорил с этим — и вот вдруг кто-то в США должен нас признавать. Вот что значит потеря суверенитета», — подчеркнул Стариков, возложив ответственность за произошедшее на Михаила Горбачева.

«С приходом Путина началась сложная борьба за возвращение суверенитета. Сложная борьба. Сейчас РФ не обладает полным суверенитетом. Не проводя суверенную экономическую политику, мы можем потерять через некоторое время возможность проводить и суверенную внешнюю политику», — добавил публицист.

При этом нынешние попытки Запада выторговать компромисс поразительно похожи на события 25-летней давности, подчеркнул Стариков. «Когда-то мы сдали сами себя, своих союзников, сдали Варшавский договор. Что получили взамен? Ничего, только лишь усиление геополитической напряженности. Чем больше сдаем, тем хуже наше положение, тем меньше с нами считаются, тем хуже мы живем во всех смыслах: и в смысле безопасности, и в смысле состояния нашей экономики. Никакой больше сдачи нашего суверенитета», — заявил он.

В свою очередь, участие в международных организациях никак данный суверенитет не ограничивает, уточнил публицист в ответ на критические замечания ряда спикеров.

«Что такое устав ООН? Это правила дорожного движения, которые должны соблюдать все. Вы едете на машине совершенно суверенно, но вы обязаны ездить по правилам. Это вас никак не ущемляет. А когда ваша машина находится в руках другого человека, который может вам её не дать, для того чтоб вы куда-то поехали — вот это уже отсутствие вашего суверенитета над вашей собственной машиной», — привел аналогию Стариков.

14 июня на ТВЦ прошла передача «Право голоса», посвященная вопросам сохранения государственного суверенитета. В ходе обсуждения участники дискуссии неоднократно поднимали вопрос о той роли, которую сыграла в истории России декларация о государственном суверенитете РСФСР и последовавший через год после этого распад СССР.