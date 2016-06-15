Владивосток, 15 июня, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Строительство пятизвёздочной гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока будут контролировать в режиме онлайн. Такое решение было принято после того, как полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу накануне, 14 июня, доложили, что срок сдачи скандального объекта вновь переносится. На стройке было решено установить камеры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM хаят

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«Мы договорились поставить камеры и контролировать процесс онлайн: сколько человек и как работает на объекте. Кроме того, новый главный федеральный инспектор Вадим Здоренко будет лично дважды в неделю контролировать строительство», — обозначил полпред Владимира Путина в ДФО.

По последним данным, подрядчик столкнулся с большим объёмом демонтажных работ, поскольку в процессе строительства концепция проекта менялась дважды. Как заявил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Леонид Ставицкий, активная фаза работ на объекте будет запущена, когда ответственные лица подготовят проектно-сметную документацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июня, Юрий Трутнев проинспектировал ход строительства пятизвёздочной гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Он назвал сегодняшнее положение фантастическим примером плохой организации работы, спросив у гендиректора компании подрядчика Владимира Каспина (ООО «Ремонтно-строительная компания КФК»), понимает ли он, что строители подвели всю страну.

В очередной раз был назван актуальный срок сдачи недостроя — 31 мая 2017 года. Изначально же планировалось, что гостиницу откроют к саммиту АТЭС-2012 года.

Комментируя очередной провал, депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов предложил отслеживать ход строительства объекта при помощи ежедневного мониторинга.