Оттава, 15 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. За последние два года из-за затопившего нефтяные рынки топлива произошло значительное падение цен на черное золото, однако эта ситуация уже начинает меняться благодаря росту спроса и сокращению предложения, подогреваемого, в том числе, срывом добычи в таких местах, как Канада, Нигерия и Ливия, пишет Кис Джонсон для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), стоит ожидать, что топливные рынки достигнут баланса к концу года, что означает, что мир будет качать столько же черного золота, сколько и потребляет, что должно привести к росту цен. На данный момент один баррель стоит $50 — в два раза больше, чем в схожий период в прошлом году.

И происходит это не благодаря крупным производителям внутри ОПЕК — особенно Саудовской Аравии — которые самозабвенно качали нефть, невзирая на падение цен. Наоборот, рынок может поблагодарить нестабильность в предложении нефти, которая в мае достигла наивысшего уровня за пять лет. Объемы добычи падают в большой мере из-за лесных пожаров в Канаде, прервавших добычу топлива из битуминозных песков в Альберте.

Нестабильность наблюдается и в других регионах, где идет добыча нефти. Так, новое поколение экстремистов в Нигерии совершает диверсии против нефтедобывающей инфраструктуры страны. В Ливии из-за продолжающейся политической дезинтеграции добыча и экспорт черного золота составляет лишь небольшую часть довоенного уровня. Крупные нефтедобывающие страны, особенно Венесуэла, испытывают значительные экономические и политические нагрузки. Большое число экспертов считает, что в этом году объемы поставок энергоносителей из Венесуэлы могут упасть.

Читайте также: «Мстители дельты Нигера» взорвали еще один нефтепровод в Нигерии

В целом, из-за всех этих сбоев, диверсий и лесных пожаров в день на рынок не попадает до 3,7 млн баррелей, благодаря чему цены на черное золото и достигли столь высоких показателей. За последние два года мир в такой степени был залит нефтью, что рынок смог без проблем пережить практически полное исчезновение ливийской нефти или, например, диверсии нигерийских экстремистов. Сейчас же сбои в поставках приведут к большим волнениям на более скудном рынке.

«Нам еще предстоит вернуться к ситуации, при которой любой потенциальный чих в сторону поставок приводит к росту цены на пару долларов, однако рынок уже, без сомнения, стал чувствительным к геополитике», — отмечает аналитик лондонской консалтинговой фирмы Energy Aspects Ричард Моллинсон.

По мнению экспертов МЭА, хотя лесные пожары в Канаде, из-за которых в самый их разгар добыча сокращалась на 1 млн баррелей в день, сходят на нет, срывы поставок из Ливии и Нигерии, скорее всего, удастся прекратить далеко не сразу. Благодаря им происходит то, на что не решились страны ОПЕК, — сокращаются объемы добычи черного золота.

Особую озабоченность вызывает Нигерия, поскольку действия экстремистов в стране приводят к значительному сокращению добычи — до миллиона баррелей в день в мае, — а также тем, что новая генерация боевиков не стремится идти на переговоры с правительством. По словам Моллинсона, Нигерии грозит «потенциальное затяжное нарушение добычи, которое уже имело место в 2006 — 2009 годах», когда экстремисты систематически совершали диверсии на инфраструктуре иностранных компаний.

Читайте также: «Мстители дельты Нигера» отвергли предложение правительства о переговорах

Хотя сами эти события необязательно были бы причиной для беспокойства, во всяком случае они таковыми не были на протяжении последних двух лет, однако сейчас при повышении спроса на энергоносители — не только в двух крупнейших странах-потребителях черного золота Китае и США, но и в Индии — у системы меньше запас прочности на случай непредвиденных обстоятельств.

Ситуация осложняется тем, что Саудовская Аравия не изменила своей политики в области добычи нефти. Королевство продолжает качать черное золото рекордными темпами, производя до 10,2 млн баррелей в день. Это означает, что у страны все меньше возможности «наращивания» добычи нефти для того, чтобы удовлетворить глобальный спрос. Чем больше Саудовская Аравия выкачивает ежедневно, тем меньше резервный потенциал внутри стран ОПЕК.

А поскольку этот резерв задуман в качестве амортизатора шоков глобального нефтяного рынка, мир скоро может оказаться в довольно непростой ситуации. Так, эксперты отмечают, что следует ожидать нестабильности и цен, которые будут реагировать скачкообразно на срывы поставок нефти или даже риски срыва с учетом малого объема резерва добычи Саудовской Аравии.