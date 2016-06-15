Владивосток, 15 июня, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Никому уже не нужно доказывать, что это очередной провал, так депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов охарактеризовал очередной перенос сроков сдачи скандальной гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Парламентарий считает, что отслеживать ход строительства объекта необходимо путём ежедневного мониторинга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не знаю, с какими глазами руководство края смотрело на Юрия Трутнева. Сколько можно передвигать строки? Считаю, что нужно сделать акцент на ежедневном учёте: каждый объект, этаж, подвал. Дальше терпеть это невозможно», — отметил Владимир Беспалов.

«На последнем комитете новый врио вице-губернатора градостроительства Эдуард Портнов заявил, что входит в курс дела и готов лишь в следующий раз ответить на наши вопросы по объектам Hyatt, — добавил депутат. — В прошлом году нас склонили, мол, надо, выделить деньги. Предыдущий вице-губенатор Олег Ежов обещал в мае этого года сдать, теперь май 2017 года. Здесь уже никому не надо доказывать, что это очередной провал. Надо смотреть на то, что сменилось руководство подрядчика ООО «Наш дом — Приморье». Были огромные замечания у заказчика, где тоже сменилось руководство».

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Отметим, что накануне, 14 июня, Юрий Трутнев проинспектировал ход строительства пятизвёздочной гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Нынешнее положение он назвал «фантастическим примером плохой организации работы», напомнив, что организаторы второго Восточно-экономического форума рассчитывали на номерной фонд объекта.

«Понимаете, что вы страну подвели?», — спросил полпред у гендиректора компании подрядчика Владимира Каспина (ООО «Ремонтно-строительная компания КФК»), цитирует PrimaMedia.

В очередной раз строители назвали актуальный срок сдачи недостроя — на этот раз это 31 мая 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально и две гостиницы Hyatt, и Приморский океанариум на острове Русский должны были открыться к саммиту АТЭС-2012 года. На сегодняшний день ни один из трёх объектов в эксплуатацию не сдан, зато буквально оброс коррупционными скандалами и уголовными преследованиями. Кроме того, согласно последним данным, объёмы инвестиций в гостиницу на Корабельной набережной составляет уже не 3,7 млрд рублей, а 7 млрд рублей. В случае с объектом на мысе Бурном — 9 млрд рублей вместо 3,8 млрд рублей.

На сегодняшний день уже точно известно, что обе гостиницы будут проданы. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на минувшей неделе подтвердил, что аукцион на реализацию объекта, расположенного на мысе Бурном, будет объявлен в конце июня. В обоих случая вырученные деньги пойдут на поддержку муниципалитетов.