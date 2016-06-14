Белград, 15 июня, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Германия не ратифицирует соглашение о принятии Сербии в Европейский союз до тех пор, пока Косово не станет полноправным членом ООН. Об этом пишет сербская газета Danas со ссылкой на источники в Бундестаге.

Василий Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

«Сербским государственным верхам ещё два года назад было сказано, что членство Косово в ООН будет одним из условий принятия Сербии в ЕС», — заявил изданию один из депутатов от правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

По словам источника, данная позиция была заявлена сербской стороне в Брюсселе во время обсуждения соглашений между Белградом и Приштиной. Он добавил, что «настало время начать процесс признания Косово полноправным членом ООН», необходимо «убедить людей из правящей Сербской прогрессивной партии согласиться на этот шаг» и «подготовить общественность Сербии» к данному решению.

Вместе с тем, собеседник констатировал, что «вопрос всё ещё остаётся открытыми», поскольку в правящей коалиции «есть разные мнения по этому вопросу».

В другом материале сербское издание, ссылаясь на высокопоставленный чиновник, близкий к канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщает, что ещё одним условием дальнейшей интеграции Сербии в Евросоюз может стать присоединение Белграда к санкциям против Москвы. «Если проблемы с Россией будут сохраняться, мы будем требовать от Сербии того же, что и от Черногории», — приводит газета слова германского чиновника, поясняя при этом, что речь идёт о введении санкций в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости присоединения Сербии к антироссийским санкциям представители Брюсселя высказывались уже неоднократно. Так, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан во время своего первого визита в Белград в этой должности, который состоялся в ноябре 2014 года, заявил, что Сербия взяла на себя обязательство постепенно гармонизировать свои взгляды с позицией Брюсселя, что безусловно касается таких принципиальных вопросов, как санкции против России, и в ЕС ожидают, что Белград будет соблюдать это обязательство.

С сербской стороны на различных уровнях многократно заявлялось, что присоединение страны к санкциям против России исключено. В том числе об этом высказывался президент Сербии Томислав Николич.

Напомним, руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями Сербии в декабре минувшего года. Консультации Белграда с Брюсселем были начаты с главы 32 переговорного досье, касающейся вопросов финансового контроля, а также последней, 35-й главы, озаглавленной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Приштиной. На решение в первую очередь вопроса с Косово настаивала в том числе германская сторона.

Белград, начав под давлением Запада переговоры с Приштиной, подчёркивает, что речь идёт лишь о налаживании отношении, но не о признании региона в качестве независимого государства. В феврале этого года Томислав Николич заявил, что Сербия готова отказаться от членства в Европейском союзе в случае, если требование о признании Косово будет выдвинуто в качестве обязательного условия.