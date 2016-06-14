Брюссель, 14 июня, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Министры обороны стран-членов военного блока НАТО одобрили размещение по одному батальону на основе ротации в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Об этом сегодня, 14 июня, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по завершении заседания министров-обороны стран-членов.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в Литве. Июль 2014 года

Столтенбург заявил, что альянс окончательно решил усилить передовое присутствие в Прибалтике. «НАТО разместит на ротационной основе четыре многонациональных батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Я приветствую обязательства многих союзников по участию в них», — сказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что три из четырех батальонов сформируют США, Германия и Великобритания. Размещение батальонов возможно уже в начале 2017 года.