«Московская смена»: чем занимают детей в городских лагерях — фоторепортаж
Москва, 14 июня, 2016, 22:11 — ИА Регнум. В 2016 году Москва вернула упраздненные годом ранее летние городские лагеря для детей. Сейчас программу «Московская смена» реализуют на базе 146 площадок города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Летние городские лагеря открыты в подведомственных департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта и департаменту соцзащиты организациях. Это 132 школы и 25 спортивных учреждений.
Работа лагерей организована в три смены: с 1 по 30 июня; с 4 по 29 июля и с 1 по 29 августа. Дети находятся под присмотром с 9 утра до 18 вечера. Лагеря принимают москвичей в возрасте от 7 до 14 лет.
Как заявила на пресс-конференции 14 июня заместитель руководителя департамента соцзащиты Татьяна Барсукова, только за первую смену данным типом отдыха воспользуются 7 тысяч несовершеннолетних москвичей, включая 500 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, ранее власти Москвы заявили о возобновлении программы городского летнего отдыха в связи с финансовым кризисом. Так, не все московские семьи смогли организовать для детей отпуск за пределами города.