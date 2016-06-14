Москва, 14 июня, 2016, 22:11 — ИА Регнум. В 2016 году Москва вернула упраздненные годом ранее летние городские лагеря для детей. Сейчас программу «Московская смена» реализуют на базе 146 площадок города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети, участвующие в программе «Московская смена»

Дарья Антонова ИА REGNUM Игровая площадка для детей «Московской смены» при ГБУ ЦСПСиД «Диалог»

Летние городские лагеря открыты в подведомственных департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта и департаменту соцзащиты организациях. Это 132 школы и 25 спортивных учреждений.

Работа лагерей организована в три смены: с 1 по 30 июня; с 4 по 29 июля и с 1 по 29 августа. Дети находятся под присмотром с 9 утра до 18 вечера. Лагеря принимают москвичей в возрасте от 7 до 14 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Барсукова

Как заявила на пресс-конференции 14 июня заместитель руководителя департамента соцзащиты Татьяна Барсукова, только за первую смену данным типом отдыха воспользуются 7 тысяч несовершеннолетних москвичей, включая 500 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее власти Москвы заявили о возобновлении программы городского летнего отдыха в связи с финансовым кризисом. Так, не все московские семьи смогли организовать для детей отпуск за пределами города.