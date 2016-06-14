Москва, 14 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Председатель ВООВ «Боевое братство» Борис Громов выступил с докладом об итогах деятельности организации. К главным результатам он отнес завершение строительства качественно новой, современной общественной организации, успешное продвижение социально-ориентированных инициатив через представителей исполнительной власти, участие в патриотическом воспитании молодежи.

Фото всероссийской организации «Боевое братство» Участники V съезда всероссийской организации «Боевое братство»

«Боевое братство», по словам Громова, сегодня является активным участником общественно-политической жизни страны. Ежегодно проводится около 3 тысяч патриотических, военно-мемориальных и военно-спортивных мероприятий. Представители ветеранского движения организуют молодежные патриотические лагеря и клубы, привлекая молодое поколение к своей деятельности.

Председатель ВООВ поблагодарил членов организации за их труд: «Оценивая вашу работу, уважаемые друзья, хочу сказать всем вам самые теплые слова благодарности за многолетнюю, дружную совместную работу. За то, что вы взвалили на свои плечи заботу о своих боевых товарищах и их семьях ‑ и делаете это с огромной ответственностью!».

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О достижениях «Боевого братства» рассказал первый заместитель председателя организации Дмитрий Саблин. «Организация на сегодняшний день приобрела абсолютно новую форму, — отметил он. — Мы развиваем свою информационную политику, работаем в социальных сетях. Только в прошлом году было проведено более 2,5 тыс. мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Мы реализовали ряд гуманитарных программ — оказали и продолжаем оказывать помощь жертвам войн и гражданам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях».

V съезд всероссийской организации «Боевое братство» проходил 13 и 14 июня. В первый день делегаты от региональных отделений работали по секциям. В режиме круглых столов обсуждались вопросы патриотического воспитания, социального обеспечения ветеранов боевых действий и семей погибших защитников Отечества, гуманитарные проекты. Предложения и разработки были оглашены в ходе итогового пленарного заседания съезда.