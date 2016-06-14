Москва, 14 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В законопроекте о комплектовании квартир депутатов не идет речи о преференциях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе обсуждения инициативы. «Речь не идет ни о преференциях, ни об услугах повышенной комфортности», — говорит Нарышкин.

Степан Коротков. В гостинице ЦИПК. 1989

«Просто у депутатов, как у любых других граждан, должно быть освещение в квартире, и спать он должен не на полу, а на кровати — об этом идет речь, о минимальных условиях для жизни и для работы в том числе в домашнее время», — отметил спикер Госдумы. «У депутата должна быть лампочка, чтобы он вечером мог заниматься законотворческой деятельностью», — считает Нарышкин.

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Поправками предлагается добиться того, чтобы квартиры, предоставляемые «иногородним» депутатам, были укомплектованы не только мебелью и телефоном, но и «всеми необходимыми для проживания предметами». Ранее Счетная палата РФ по итогам проверочных мероприятий обратила внимание на то, что закупка за счет государства сплит-систем для квартир народных избранников не имела законных оснований.