Нижний Новгород, 14 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода вне очереди предоставить жилье жителям дома по улице 8 Марта 27а.

Обрушившийся дом на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, в ходе проверки дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен до 30 декабря 2018 года. Вместе с тем, проверка показала, что проживание в данном доме небезопасно и угрожает жизни и здоровью людей.

В связи с этим прокурор района в интересах жильцов обратился в Нижегородский районный суд об обязании администрации города Нижнего Новгорода предоставить вне очереди жилое помещение по договору социального найма. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Не согласившись с данным решением, ответчиками по гражданскому делу подана апелляционная жалоба. Однако судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского областного суда, доводы апелляционной жалобы признаны необоснованными, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Теперь администрация Нижнего Новгорода обязана расселить жильцов аварийного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года в Нижнем Новгороде произошло частичное обрушение стены общежития, расположенного на ул. Самочкина, 32.

Другого жилья жителям рухнувшего дома на сегодня так и не предоставлено. Жителям предлагается денежная компенсация, но они считают ее размер сильно заниженным. Они уверены, что на ту сумму, которую им предлагают, купить жилье, пригодное для проживания, невозможно.

Чиновники предлагают всем недовольным обращаться в суд.