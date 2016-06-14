Москва, 14 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум.



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Банк России не рассматривает запуск программы количественного смягчения или меры по ограничению движения капиталов для выхода экономики из кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом о работе Центробанка во время пленарного заседания в Госдуме.

«Нам удалось сохранить доверие к финансовой системе, и сейчас пугающее рынок ограничение движения капитала или запуск печатного станка всерьез не воспринимается», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о работе ЦБ в 2015 году.

Напомним, что ранее аналогичную точку зрения высказал и министр экономического развития России Алексей Улюкаев, выступив против запуска «печатного станка» для финансирования инвестиционных проектов.