Анкара, 14 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поздравил российских граждан с Днём России. В своём обращении он выразил пожелание вывести двусторонние отношения на «заслуженный уровень», сообщают РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

thierry ehrmann Эрдоган

«Многоуважаемый господин Президент! От имени всего турецкого народа в Вашем лице поздравляю всех россиян с Днем России, а также желаю, чтобы в предстоящем времени отношения между Россией и Турцией вышли на заслуженный уровень», — написал Эрдоган.

Напомним, что 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии. Погиб российский лётчик, который выполнял боевое задание по уничтожению террористов «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) в Сирии. Ответственность за смерть Олега Пешкова взял на себя турецкий неонацист Альпарслан Челик.Турция не признала своей вины, настаивая, что Су-24 вторгся в её воздушное пространство.

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