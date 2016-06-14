Москва, 14 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Сокольническую линию метро Москвы продлят от станции «Саларьево» до делового центра в поселке Коммунарка Новомосковского округа, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. На новом участке длиною 11 км построят шесть станций, сообщается на официальном портале мэра и правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Общая площадь административного делового центра в Коммунарке составит более 4 млн кв. метров. Он будет состоять из двух кластеров: административно-делового и образовательного. Последний будет представлен кампусом Московского института стали и сплавов (МиСИС) площадью 505,7 тыс. кв. м. Здесь построят учебные корпуса, общежития, дома для преподавателей, школу и детский сад.

По словам Хуснуллина, в будущем на базе участка появятся несколько крупных ТПУ. На территории центра создадут 85 тысяч рабочих мест, в том числе финансовые институты, банки, IT-компании, офисы иностранных компаний.

Добавим, средства на продление Сокольнической линии метро предусмотрены в Адресной инвестиционной программе Москвы и составят 40 млрд рублей.

Напомним, что линия метро от «Саларьево» до Коммунарки появится к началу 2019 года. Ранее Хуснуллин заявлял, что продление красной ветки метро может обойтись в 36 млрд рублей.