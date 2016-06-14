Симферополь, 14 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Пассажиры Керченской паромной переправы жалуются на сложное прохождение всевозможных видов контроля, из-за чего тратят много времени на прохождение переправы. Об этом на заседании Совета министров Крыма в Симферополе сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Переправа

«Жалуются, что трижды надо выгружаться из автобуса с сумками и проходить контроль. Мы в прошлом году говорили о том, что пассажиры автобусов вынуждены трижды проходить паспортный контроль, и по итогу, даже если нет очереди, автобус проходит переправу 1,5 часа», — сказал Аксёнов.

Он поручил минтрансу республики до 15 июля решить проблему и упростить прохождение паспортного контроля на переправе.

Как пояснил министр транспорта Крыма Андрей Безсалов, есть сложности в технической синхронизации информационных баз данных ГУП «Крымавтотранс» и ООО «Морская дирекция». «К середине июля будет завершено совмещение регистрации транспортных средств с кассовым обслуживанием — билет можно будет купить, не выходя из автобуса или автомобиля», — пообещал министр.

Также Сергей Аксёнов поручил профильным министрам контролировать обстановку на переправе, чтобы очереди не затягивались более чем на три часа. Глава Крыма рекомендовал следить за переправой по веб-камерам и группам в соцсетях. Кроме того, он поручил провести мониторинг цен на продукты у переправы: почему вода на подъезде к Керченской переправе втрое дороже, чем в Керчи? Аксёнов попросил силовиков обратить внимание на случаи перепродажи мест в очереди на переправу.

«Оперативная информация поступает, что существует продажа очереди», — отметил глава Крыма.

Как напоминает ИА REGNUM, по данным минтранса, пассажиропоток на Керченской паромной переправе в середине июня 2016 года превысил 20 тысяч человек в сутки и 10 тысяч легковых машин.