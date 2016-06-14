Магас, 14 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Практика незаконного строительства на земельных участках, которые выделены под важные социальные объекты, в Ингушетии должна быть прекращена. Руководители муниципальных образований должны разобраться со всеми незаконными постройками на подведомственных территориях и изъять у недобросовестных владельцев земли в рамках действующего законодательства. Такое поручение отдал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании в правительстве, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе главы региона.

Rhys Asplundh Снос дома

«В республике незаконно раскупается и делится земля, так что просто негде бывает строить детские сады и школы», — заявил Евкуров. Обращаясь к местным властям, глава призвал «отслеживать, где возводится забор, дом, мечеть», чтобы не было таких случаев, когда «строительство объекта осуществлялось прямо на проезжей части или тротуаре».

Так, в городе Малгобеке рядом с микрорайоном для переселенцев из оползневой зоны на месте, где должны были располагаться школы, детские сады и ФОКи, появились частные постройки. Застроенная территория раньше принадлежала ГУП «Сагопши» и была передана в собственность Министерству имущества республики, а затем по договору аренды без всяких обязательств земля перешла к третьим лицам.

По указанию главы республики, в течение недели незаконные постройки должны быть снесены, а участки изъяты. Министр имущественных отношений Мадина Цечоева и власти города получили строгое замечание от Юнус-Бека Евкурова за отсутствие контроля.

Напомним, глава Ингушетии не один год требует навести порядок в земельном вопросе и усилить борьбу с самовольными захватами земельных участков на территории республики. Так в 2014 году руководитель республики обрушился с критикой на глав муниципальных образований и дал поручение в течение месяца навести порядок в земельном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малгобекском районе были выявлены факты незаконного строительства построек, которые создавали аварийную ситуацию на дороге «Назрань-Малгобек». Строительные работы были прекращены, по решению комиссии постройка была снесена. Также в Малгобеке было изъято два земельных участка сельхозназначения общей площадью 60 га.