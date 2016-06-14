Осло, 14 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Норвегия постепенно открывает свое воздушное пространство и возобновляет полеты, после того как 14 июня на одной из радарных станций произошел сбой, заявила компания-оператор аэропортов Avinor на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Reuters.

Fuzz Крыло самолета

Вертолетное сообщение с нефтедобывающий инфраструктурой еще предстоит восстановить.

Напомним, компания-оператор Avinor сообщила 14 июня, что часть воздушного пространства над страной закрыта из-за сбоя в системе слежения, который затронул в основном западные регионы страны.