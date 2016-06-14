Окленд, США, 14 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Баскетбольный матч финальной серии НБА завершился победой «Кливленд Кавальерс» над «Голден Стейт Уорриорз» со счетом 112:97, сообщает «Р-Спорт».

Keith Allison Баскетболисты «Кливленд Кавальерс»

Пятый матч финальной серии проходил в Окленде, на площадке «Голден Стейт». Только первая четверть матча прошла с преимуществом хозяев площадки, три последние четверти прошли под знаком полного преобладания гостей: 29:32, 32:29, 32:23, 19:13.

Среди победителей по 41 очку набрали Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг. У «Голден Стейт Уорриорз» самым результативным был Клэй Томпсон, набравший 37 баллов.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Голден Стейт». Следующий матч серии состоится 16 июня.