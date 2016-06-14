Краснодар, 14 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В текущем году Краснодарский край планирует привлечь более 570 млрд рублей инвестиций. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-губернатор Сергей Алтухов, передает 14 июня корреспондент ИА REGNUM. Среди инвестиционных контрактов, которые планирует заключить администрация региона, — специнвестконтракт с компанией КЛААС.

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По словам заместителя главы Кубани, объем инвестиций в экономику региона должен составить 750 млн рублей. Переговоры ведутся, в том числе, с немецкой компанией Petkus по производству металлический конструкций, транспортного и технологического оборудования. Кроме того, в два этапа предполагается строительство завода по производству семян. Ожидается, что вложения инвесторов в данный проект составят до двух млрд рублей. Помимо самого завода, на базе производства будут также развивать направление селекции.

Готовится край и к ближайшему международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге. В частности, регион представит пять площадок для промпарков. Два парка — в Восточной промзоне Краснодара и станице Павловской — государственные. Частные площадки будут развивать ПАО «Магнит» в поселке Дорожном Краснодара, промышленная группа «Базовый элемент» — в Усть-Лабинском районе, ЗАО ОБД — в Северском районе.

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Отметил вице-губернатор и растущую с каждым годом конкуренцию среди регионов по привлечению инвесторов и проводимую властями работу над улучшением инвестклимата на Кубани. Сергей Алтухов напомнил, что в крае упрощен способ получения налоговых льгот для предпринимателей, действует корпорация развития Краснодарского края, призванная обеспечить сопровождение инвестпроектов от идей их созданий до полной реализации. Кроме того, в крае работает центр поддержки и развития предпринимательства, в котором в режиме одного окна бизнесмены могут получить консультационную поддержку по интересующим их вопросам.

Добавим, что только за восемь месяцев прошлого года в экономику Краснодарского края заграничные бизнесмены вложили около 500 млн долларов. В настоящее время на Кубани работает больше 800 предприятий с участием иностранных компаний из 70 стран мира. Это ведущие фирмы: Knauf, Nestle, Bonduelle и CLAAS. Последняя в октябре запускает второй завод сельхозтехники в Краснодаре. Это позволит создать несколько сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест. Расширяет свое производство в Тимашевском районе и Bonduelle.