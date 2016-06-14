Москва, 14 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Украина — не только «не Россия», но и несостоявшееся государство. Об этом пишет сегодня аналитический центр OSTKRAFT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станут ли Джемилёв и Чубаров будущими жителями Украинского ФО и даже его руководителями?

Тенденции развития Украины после государственного переворота, произошедшего в 2014 году, показывают, что в нынешнем виде с учетом политического (отсутствие легитимной власти и её опора исключительно на внешние и силовые факторы) и экономического (переход от промышленного к аграрному укладу) развития страна лишена перспектив государственности. Соответственно, ее ожидает распад.

В связи с этим OSTKRAFT анализирует сценарий утраты Украиной своей государственности и возможного присоединения её к России: формой такого присоединения выступает «Украинский федеральный округ».