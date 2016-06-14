Минск, 14 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум.



vpk.gov.by РСЗО «Полонез»

Более 1,5 тыс оборонных компаний из 57 стран мира принимают участие международной выставке вооружений, технологий безопасности и средств защиты «EUROSATORY-2016», которая открылась 13 июня в парижском пригороде Вильпант, сообщает Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.

В выставке участвуют два предприятия ВПК Белоруссии — ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ЗАО «ЦНИП». МЗКТ представил макетный образец легкобронированного автомобиля «V-1» и полноприводное шасси МЗКТ-600 201 с колёсной формулой 8×8 из семейства МЗКТ-6001, перспективного семейства многоцелевых высокоунифицированных колесных шасси дорожного габарита, разработанных в рамках концепции Единого средства подвижности вооружений Volat.

«Автомобиль оснащен дизельным 6-цилиндровым турбированным двигателем Caterpillar C15 ACERT, мощность которого составляет 403 кВт (540 л.с.). МЗКТ-600 201 способен перевозить более 16-то тонн груза, преодолевать броды глубиной более одного метра. Максимальный преодолеваемый подъем — 70%», — сообщили в ГВПК.

ЗАО «ЦНИП» как единственный в Белоруссии авторизованный разработчик и производитель на территории противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК) представил на своем стенде мобильный ПТРК «Шершень» в различных модификациях. В ведомстве отметили возможность использования разных типов ракет без доработки комплексов в совокупности с широким спектром поражаемых целей.

В Госкомвоенпроме отметили также: «В 2014 году канадской Streit Group, которая является ведущим мировым производителем коммерческих и военных бронированных машин, совместно с белорусским ЗАО «ЦНИП» здесь была презентована бронемашина Warrior, оснащенная белорусским ПТРК «Шершень-Д».

Кроме того, ГВПК в соответствии с поручениями президента страны Александра Лукашенко проводит ряд мероприятий по разработке и модернизации вооружений и военной техники, в том числе и ракетной. «30 мая 2016 года успешно завершились государственные испытания ракетной системы «Полонез». 10 июня акты, протоколы государственных испытаний представлены председателю Госкомвоенпрома Сергею Гурулеву», — сообщили в ведомстве.

Над «Полонезом» работало более 20 организаций. «Таким образом, завершен очередной важный этап накануне передачи в Вооруженные силы Республики Беларусь комплекта РСЗО «Полонез» для оснащения ракетного дивизиона», — отметили в ГВПК.

Как сообщало ИА REGNUM, РСЗО «Полонез» выпускается в Белоруссии на шасси МЗКТ и оснащается ракетами китайского производства. По мнению ряда правительственных экспертов, принятие на вооружение данного комплекса может снять с повестки вопрос о приобретении Белоруссией российского ОТРК «Искандер-Э». ВПК Белоруссии также предпринимает попытки производства бронеавтомобилей и ракетных комплексов «не хуже С-300», стремясь сэкономить на импорте российской техники и заработать на экспорте собственных вооружений.

Ранее Александр Лукашенко сообщал о намерениях производить вертолёты, самолёты и ракеты. Он заявил 12 апреля, что Китай помог создать в постсоветской республике производство ракетного оружия. По мнению ряда политологов, двигатели (в том числе ракетные) в Белоруссию могут поставлять предприятия ВПК Украины, контракты которых с российскими партнёрами были разорваны после государственного переворота 2014 года.

Таким образом, Белоруссия может стать «сборочным цехом» для предприятий ВПК России и Украины, считают местные политологи. Они отмечают также активную милитаризацию региона, в частности — поставки ракетных вооружений США в Польшу, на что официальный Минск в одиночку не сможет адекватно ответить.